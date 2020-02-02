Две недели изоляции: эвакуированных из КНР россиян отправят на карантин в Подмосковье

Китайскую провинцию Хубэй, где находится эпицентр заражения новым коронавирусом, хотят покинуть как минимум 130 россиян. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров.

По словам дипломата, к настоящему времени установлена связь с 202 гражданами России в провинции Хубэй, из них 130 человек заявили о готовности покинуть провинцию в рамках объявленной эвакуации. Окончательные списки желающих вернуться в Россию еще не составлены, поскольку еще не все россияне определились с решением, отметил представитель дипмиссии в комментарии «Интерфаксу».

Егоров добавил, что о порядке и времени эвакуации будет сообщено позже.

Известно, что эвакуация будет проходить 3-4 февраля самолетами ВКС РФ. Всех прибывших россиян поместят на двухнедельный карантин в Московской области, сообщила агентству одна из россиянок, находящаяся в Ухане, со ссылкой на информацию, полученную в российском посольстве.

Напомним, 31 января правительство России объявило о начале эвакуации россиян из провинции Хубэй. Президент РФ Владимир Путин приказал привлечь к эвакуации самолеты Воздушно-космических сил России. По данным Минобороны РФ, для вывоза российских граждан из КНР будут задействованы 5 самолетов ВКС с военными медиками.

По данным китайской стороны, сейчас в провинции Хубэй находится 341 россиянин, из них 300 – в городе Ухань. 1 февраля посольство России в КНР сообщало, что российских граждан среди заболевших коронавирусом в Китае нет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.02.20

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