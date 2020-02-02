Кабмин России включил коронавирус в список опасных заболеваний

Глава правительства России Михаил Мишустин внес китайский коронавирус в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление было подписано премьером 31 января и сегодня размещено на сайте кабмина.

«Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, <…> дополнить пунктом 16 следующего содержания: коронавирусная инфекция (2019-nCoV)", – говорится в документе.

Стоит отметить, что к болезням, представляющим опасность для окружающих, отнесены гепатит В и С, СПИД, вирусные геморрагические лихорадки, вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, гельминтозы, дифтерия, сибирская язва, холера, чума, туберкулез и ряд других заболеваний.

В России на сегодняшний день зафиксированы два случая заражения коронавирусом. Инфекцию подхватили студентка из Китая, девушку госпитализировали в Тюмени, и гражданин КНР – он находится в больнице в Чите.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.02.20

Две недели изоляции: эвакуированных из КНР россиян отправят на карантин в Подмосковье. / Прибывающих в Приморье китайцев поместят в карантинные пункты. / Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»