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Воскресенье, 2 февраля 2020, 18:15 мск

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Кабмин России включил коронавирус в список опасных заболеваний

Фото: посольство России в Пекине

Глава правительства России Михаил Мишустин внес китайский коронавирус в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление было подписано премьером 31 января и сегодня размещено на сайте кабмина.

«Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, <…> дополнить пунктом 16 следующего содержания: коронавирусная инфекция (2019-nCoV)", – говорится в документе.

Стоит отметить, что к болезням, представляющим опасность для окружающих, отнесены гепатит В и С, СПИД, вирусные геморрагические лихорадки, вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, гельминтозы, дифтерия, сибирская язва, холера, чума, туберкулез и ряд других заболеваний.

В России на сегодняшний день зафиксированы два случая заражения коронавирусом. Инфекцию подхватили студентка из Китая, девушку госпитализировали в Тюмени, и гражданин КНР – он находится в больнице в Чите.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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