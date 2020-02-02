«Врачи молчат, о диагнозе узнал из новостей», – китаец с коронавирусом пожаловался на медиков в Чите. Минздрав начал проверку

Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице в Чите после поступившей жалобы. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай в своем телеграм-канале. По его словам, проверкой займутся органы государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края. Салагай подчеркнул, что согласно законодательству РФ «каждый пациент имеет право на получение полной информации о состоянии своего здоровья, результатах обследования и лечения». При этом чиновник не раскрыл суть жалобы.

Ранее сегодня издание «Чита.Ру» сообщило, что на условия в больнице Читы пожаловался госпитализированный гражданин Китая Ван Юньбинь, которому диагностировали коронавирус. По его словам, медики не рассказывают ему о диагнозе и не показывают результаты анализов, а о заражении коронавирусом он узнал из СМИ.

Вместе с мужчиной в больнице находится его жена и двухлетняя дочь – гражданка России. Их поместили в карантин. Китаец опасается за состояние ребенка – у девочки высокая температура и диарея. С результатами анализов дочери родителей тоже не ознакомили, отметил Ван Юньбинь. «Из китайских новостей я понял, что это очень опасно, но условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации», – отметил мужчина.

«Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребенку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать ее», – выразил обеспокоенность гражданин КНР, отметив, что в Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться.

Мужчина также отметил, что за неделю у него, супруги и дочери взяли анализы уже шесть раз, но не сообщили результаты.

На претензии гражданина КНР отреагировали краевые власти. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что китайцу и его семье обеспечены все необходимые условия пребывания в больнице. Отмечается, что пациента на выходных регулярно осматривают дежурные врачи, а сам бокс оборудован по всем санитарным нормативам – «светлый, теплый, в нем есть отдельный санузел и горячая вода». «Питание у пациента четырехразовое, соответствует требованиям по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов», – отметил главврач больницы Сергей Юрчук.

В аналогичных условиях находятся и его жена с дочерью, говорится в сообщении. У женщины есть рация на случай необходимости вызова медицинского персонала в бокс. «Ребенок сегодня осмотрен заведующей кафедрой детских инфекций ЧГМА, доктором медицинских наук Натальей Миромановой, откорректировано лечение», – указали в региональном правительстве.

В больнице также уточнили, что состояние китайца оценивается как удовлетворительное, он получает всё необходимое лечение.

Москва, Чита, служба информации РИА «Новый День»

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