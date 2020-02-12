В России выписали из больницы второго заболевшего коронавирусом гражданина КНР

В Чите сегодня врачи краевой клинической инфекционной больницы выписали из медучреждения гражданина Китая Ван Юньбиня, находившегося на лечении с коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает Минздрав Забайкальского края. Результаты анализов дважды подтвердили у пациента отсутствие коронавирусной инфекции, отметили в ведомстве.

По словам главврача больницы Сергея Юрчука, заболевание у китайца протекало в легкой форме. «Мужчина получил необходимое комплексное лечение, согласно всем правилам и порядкам оказания медицинской помощи… Сегодня он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих», – рассказал он. Напомним, гражданина КНР поместили на лечение в бокс в инфекционной больнице в Чите 26 января. Наличие коронавируса в его организме подтвердил только второй анализ.

Жена и дочь Юньбиня пока еще находятся в карантине под наблюдением медиков. Их выпишут из больницы после того, как результаты их анализов дважды покажут отрицательный результатат на коронавирус.

Ранее Ван Юньбинь жаловался на условия в читинской больнице. Он заявлял, что врачи не рассказывают ему о диагнозе и не показывают результаты анализов, а о заражении коронавирусом он узнал из СМИ. Китаец отмечал, что многие врачи не работают в выходные, и боялся того, что медики не смогут своевременно оказать помощь его дочери, у которой была высокая температура и диарея. В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, указывал Юньбинь.

Краевые власти отвергли претензии китайца, отметив, что гражданину КНР и его семье обеспечены все необходимые условия пребывания в больнице и их регулярно осматривают врачи.

В России к настоящему времени выявлено только два случая заболевания новым видом коронавируса, оба пациента – граждане Китая. Накануне из больницы Тюмени выписали китайскую студентку – анализы крови показали отсутствие вируса.

Чита, Ольга Панфилова

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