В Роспотребнадзоре рассказали, как обезопаситься от рака

Роспотребнадзор по случаю дня борьбы с раком опубликовал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний. Наиболее важными мерами профилактики специалисты назвали соблюдение здорового образа жизни и регулярное обследование.

Риск развития рака можно снизить благодаря регулярным физическим упражнениям, употреблению достаточного количества овощей и фруктов, соблюдению режима сна и бодрствования, а также отсутствие вредных привычек. В Роспотребнадзоре также напомнили о важности прививок от онкогенных вирусов.

Медики констатируют, что около 30% всех случаев развития онкологических заболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя. В 2015 году Международное агентство по изучению рака (МАИР) пришло к выводу, что чрезмерное потребление красного мяса и продукции из него повышает риск развития колоректального рака. Употребление продуктов глубокой переработки, таких как колбасы, наггетсы, пицца также негативно сказывается на вероятность развития рака.

При ожирении и избыточной массе тела возрастает риск развития новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках. Чтобы снизить риск развития рака врачи советуют отказаться от курения и алкоголя, есть меньше красного мяса, лучше заменить его на мясо птицы или рыбу. Недавние исследования подтвердили, что рыбий жир снижает риск возникновения новообразований. Пищевые волокна, обладающие онкопротективным эффектом, содержатся в овощах и фруктах, поэтому употребление этих продуктов весьма полезно.

Москва, Иван Гридин

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