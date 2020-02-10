«Сбежали и закрылись в кабинетах»: врачи отказались проверить на коронавирус вернувшегося из КНР жителя Уфы, Минздрав начал проверку

Минздрав Башкирии проверяет информацию об отказе врачей одной и больниц Уфы в диагностике на новый тип коронавируса местному жителю, вернувшемуся из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее местные СМИ сообщили, что мужчину отказались осмотреть врачи инфекционной больницы №4 – медики разбежались по кабинетам и в итоге выпроводили его через черный ход.

По данныи издания Ufa1.ru, 27-летний житель Уфы находился более 8 месяцев в Китае по работе. 4 февраля он вернулся в Россию рейсом Пекин – Екатеринбург, а затем прибыл в столицу Башкирии на автобусе. После этого мужчина решил сдать анализы на коронавирус в инфекционной больнице № 4, поскольку в семье есть малолетний ребенок.

По словам отца мужчины, медперсонал в здании больницы, где сдают анализы, услышав о намерении провериться на наличие коронавирусной инфекции, спрятался в своих кабинетах. «Медперсонал сразу же «растворился», и с криками его отправили в приемный покой больницы», – рассказал отец уфимца. Однако в другом здании медучреждения приходу мужчины тоже не были рады – в приемном покое врач убежала от него. По словам отца молодого человека, женщина сбежала от сына в дальний кабинет. «Медики не стали к нему даже приближаться, а только кричали, что это все ерунда, и сказали: «Все, иди, черный ход там», – поведал отец парня. В итоге мужчину даже не опросили, не осмотрели, анализы не взяли и отправили домой. Такое отношение медиков шокировало всю семью, признался глава семейства.

Как сообщал «Новый День», в России, по данным Роспотребнадзора, по-прежнему зарегистрированы два случая заболевания коронавирусом. Заболевшие – китайцы. Они изолированы и получают лечение в Тюмени и Чите.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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