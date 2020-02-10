Минздрав Башкирии отреагировал на побег врачей от пациента – мужчина хотел провериться на коронавирус

В Минздраве Башкирии заявили, что пока не обнаружили документальных подтверждений случая с вернувшимся из Китая жителем Уфы, который безуспешно попытался сдать анализ на новый коронавирус в местной инфекционной больницы ради собственного успокоения. Медики, по утверждению отца мужчины, услышав про коронавирус, сбежали от парня и закрылись в своих кабинетах. В то же время в ведомстве отметили, что служебная проверка по этому случаю продолжается, сообщает издание Ufa1.ru.

Глава пресс-службы Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова при этом подчеркнула, что для всех медицинских учреждений региона «разработан алгоритм действий при работе с пациентами, поступающими с подозрением на коронавирус», который «должен соблюдаться неукоснительно». И пообещала, что случай с уфимцем «не останется без внимания».

Между тем, в администрации уфимской инфекционной больницы №4 заявили, что пока не могут подтвердить факт обращения в медучреждение мужчины, прибывшего из КНР. В приемном покое «гражданин с таким именем и возрастом не зарегистрирован» (цитата по «Интерфаксу»), заявил главный врач больницы Радик Галимов, отметив, что проверка затрагивала учетные записи пациентов начиная с 29 января. Медик допустил, что пациент обратился не к врачам, а к санитарке, и в результате они «друг друга не поняли».

Напомним, 27-летний житель Уфы вернулся домой 4 февраля после более 8 месяцев работы в Китае. Мужчина прилетел в Россию рейсом Пекин – Екатеринбург, а затем прибыл в Уфу на рейсовом автобусе. На следующий день он обратился в инфекционной больнице № 4, чтобы провериться и сдать анализы на коронавирус, поскольку в семье есть малолетний ребенок. Однако все попытки оказались неудачными – мужчине дважды отказывали в сдаче анализа на коронавирусную инфекцию, а сами медики прятались от него в своих кабинетах и просили покинуть медучреждение через черный ход.

Уфа, Наталья Аникина

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