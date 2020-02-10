Глава ВОЗ призвал мир готовиться: Ситуация в КНР только верхушка айсберга

На сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса 2019nCoV может оказаться «только верхушкой айсберга», так как число заразившихся за пределами КНР пока незначительно, однако может вырасти. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, перед ВОЗ стоит задача сдерживать распространение новой инфекции. Кроме того, Гебрейесус призвал власти всех стран мира воспользоваться моментом и подготовиться к возможному распространению коронавируса на территории их государств.

По его словам, зафиксированы случаи, когда люди заболели, не посетив Китай, где началась вспышка заболевания. «Даже небольшое количество таких случаев может означать, что в других странах распространение коронавируса шире, чем это считалось; если коротко, то может быть, что нам видна только верхушка айсберга», – сказал глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что абсолютно всем странам важно делиться исчерпывающей информацией о случаях заражения 2019nCoV. «Это означает оборудование лабораторных возможностей для быстрой диагностики, методики отслеживания контактов заболевших и другие инструменты здравоохранения», – отметил он.

Стоит напомнить о непростой ситуации, сложившейся на борту круизного лайнера Diamond Princess. Борт находится на карантине в порту японской Иокогамы. Утром 10 февраля стало известно, что еще 60 пассажиров заразились коронавирусом нового типа. Таким образом, число заболевших достигло 130 человек. Заболевших эвакуировали на берег и госпитализировали, оставшимся запретили покидать судно.

Пассажиры и экипаж измеряют температуру тела каждые четыре часа и должны сообщить о появлении симптомов заражения. Среди них 24 гражданина России. На сегодняшний день они здоровы. Карантин изначально был намечен до 19 февраля, но может быть продлен, так как число заболевших растет. Ранее анализы брали только у части пассажиров и экипажа, которые могли заразиться от инфицированного пассажира. Теперь же японский Минздрав хочет тестировать всех, кто находится на судне, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источник в правительстве.

Лайнер Diamond Princess 20 января вышел из Иокогамы в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должен был вернуться 4 февраля. Однако на борту обнаружили вирус, и пассажиров посадили на карантин.

В ВОЗ отмечают, что пока нет никаких признаков замедления распространения коронавируса. На момент публикации данного материала число заразившихся составило 40561 человек, умерших – 910, излечилось от болезни 3446 человек. Подавляющее большинство смертей и заболевших зафиксировано на территории материкового Китая.

Как писал «Новый День», в эти дни некоторые районы КНР будут возвращаться к нормальной жизни и работе после вынужденно продленных из-за вируса новогодних каникул, но с оглядкой на болезнь. В то же время другие районы будут по-прежнему закрыты на карантин, и там о восстановлении нормального ритма жизни и работе пока речи быть не может. В частности, речь идет про Ухань с населением 12 млн человек, который, в числе прочего, является крупным промышленным центром. Местные жители больше двух недель заперты в своих домах и имеют право покидать жилье только один раз в сутки по одному человеку, надев перед этим маску, очки и верхнюю одежду, которую после посещения улицы или магазина надо обязательно стирать.

Многие уханьцы жалуются на то, что не могут получить медицинскую помощь в должном объеме, другие уже устали сидеть по домам и ждать, когда карантин закончится. Нервозность порождает агрессию в том числе в адрес медиков. В связи с этим Национальная комиссия здравоохранения, Верховный суд и Министерство общественной безопасности Китая объявили о семи «преступлениях, связанных с медициной», которые будут строго наказаны.

Они включают нападение на медицинский персонал, отказ от медицинских осмотров и повреждение или уничтожение имущества в медицинских учреждениях. Согласно заявлению, любой, кто нарушит новые правила борьбы с вирусами, будет быстро привлечен к ответственности и может быть подвергнут аресту, тюремному заключению или даже смертной казни.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.02.20

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