Ученые допустили заражение коронавирусом 500 тысяч жителей Ухани

Уже во второй половине февраля заболеваемость новым типом коронавируса может возрасти кратно. Такой неутешительный вывод сделали ученые Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней. Они разработали математическую модель, внеся статистические данные о динамике распространения инфекции.

Только в Ухане число заболевших будет насчитывать 500 тыс. человек, считают ученые. «Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тыс. человек», – заявил один из авторов программы Адам Кухарский. Ученые уверены, что официальные данные о заболевших значительно занижены, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По словам Бенджамина Коулинга из Университета Гонконга, решающими станут ближайшие две недели. Он пояснил, что именно в этот период станет ясно, заимели ли эффективность предпринятые китайскими властями карантинные меры.

Бытует мнение, что алкоголь помогает побороть вирус, однако главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн предостерег от возлияний. По его словам, употреблять алкоголь во время вирусного заболевания или ОРЗ нельзя, так как это существенно увеличивает нагрузку на сердце. «Это не просто ошибочно, это такой миф на грани преступной мысли, потому что нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока», – сказал Брюн в эфире программы «Поздняков».

Отметим, что гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в свою очередь заявил, что на сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса 2019nCoV может оказаться «только верхушкой айсберга», так как число заразившихся за пределами КНР пока незначительно, однако может вырасти.

Гебрейесус отметил, что перед ВОЗ стоит задача сдерживать распространение новой инфекции и призвал власти всех стран мира воспользоваться моментом и подготовиться к возможному распространению коронавируса на территории их государств.

В ВОЗ отмечают, что пока нет никаких признаков замедления распространения коронавируса. На момент публикации данного материала число заразившихся составило 40561 человек, умерших – 910, излечилось от болезни 3446 человек. Подавляющее большинство смертей и заболевших зафиксировано на территории материкового Китая.

Как писал «Новый День», в эти дни некоторые районы КНР будут возвращаться к нормальной жизни и работе после вынужденно продленных из-за вируса новогодних каникул, но с оглядкой на болезнь. В то же время другие районы будут по-прежнему закрыты на карантин, и там о восстановлении нормального ритма жизни и работе пока речи быть не может. В частности, речь идет про Ухань с населением 12 млн человек, который, в числе прочего, является крупным промышленным центром. Местные жители больше двух недель заперты в своих домах и имеют право покидать жилье только один раз в сутки по одному человеку, надев перед этим маску, очки и верхнюю одежду, которую после посещения улицы или магазина надо обязательно стирать.

Многие уханьцы жалуются на то, что не могут получить медицинскую помощь в должном объеме, другие уже устали сидеть по домам и ждать, когда карантин закончится. Нервозность порождает агрессию в том числе в адрес медиков. В связи с этим Национальная комиссия здравоохранения, Верховный суд и Министерство общественной безопасности Китая объявили о семи «преступлениях, связанных с медициной», которые будут строго наказаны.

Они включают нападение на медицинский персонал, отказ от медицинских осмотров и повреждение или уничтожение имущества в медицинских учреждениях. Согласно заявлению, любой, кто нарушит новые правила борьбы с вирусами, будет быстро привлечен к ответственности и может быть подвергнут аресту, тюремному заключению или даже смертной казни.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 10.02.20

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