Роспотребнадзор бьет тревогу – реальное число зараженных новым коронавирусом может быть вдвое больше

В Китае началось тестирование на мышах вакцины от нового типа коронавируса, унесшего жизни более 900 человек. Препарат разработали ученые из университета Тунцзи в Шанхае, передает китайский телеканал CGTN. В случае успешности первого этапа испытаний, в апреле вакцину будут тестировать на обезьянах, отмечают специалисты.

В то же время исследователи указывают, что разрешение на использование вакцины даже при эффективности всех этапов тестирования создатели могут получить не раньше, чем через несколько месяцев. Максимальный период всех необходимых исследований препарата может затянуться на несколько лет, предупреждают ученые.

Между тем, сегодня в Роспотребнадзоре со ссылкой на китайских медиков заявили о ненадежности тестов на новый тип коронавируса. По данным ведомства, «каждый второй тест на наличие нового коронавируса может дать неверный результат», поэтому «фактическое число заболевших может быть минимум вдвое выше».

По оценке академика Ван Чэна, положительный результат при лабораторных исследованиях сейчас фиксируется только у 30-50% от реального числа заболевших. Из выводов ученых КНР следует, что проблемы с точностью диагностики связаны с тем, что вероятность обнаружения коронавируса выше всего при исследовании смывов с нижних дыхательных путей, тогда как при исследовании мокроты точность ниже. Анализ мазков с глотки еще менее надежный, чем исследования образцов мокроты, заявляют китайские исследователи.

Стоит отметить, что в мире созданы несколько тестов для определения нового коронавиурса. В России для диагностики разработаны две тест-системы на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), одна из них сооздана в НПО «Вектор» в Новосибирске.

По последним данным медицинских властей КНР, в Китае зарегистрировано почти 40,2 тыс. зараженных коронавирусом, а общее число инфицированных во всем мире в настоящее время составляет 40,71 тыс. человек. Умерли 910 заболевших.

В России по-прежнему зарегистрированы два случая заболевания коронавирусом. Оба заболевших – китайцы. Их изолировали и лечат в Тюмени и Чите. Глава Роспотребнадзор Анна Попова заявила сегодня, что оба заболевших готовятся к выписке.

Сегодня также стало известно, что максимальный инкубационный период для китайского коронавируса может продолжаться 24 дня, а не две недели, как считалось ранее. Об этом сообщают китайские СМИ. Носитель вируса способен заражать окружающих даже если у него нет никаких признаков заболевания.

Москва, Пекин, Ольга Панфилова

Москва, Пекин. Другие новости 10.02.20

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