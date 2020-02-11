Коронавирус рискуют подхватить 80% населения Земли – прогноз ведущего эпидемиолога Гонконга

Новым типом коронавируса, эпидемия которого охватила Китай, могут заразиться от 60% до 80% населения планеты. С таким прогнозом выступил ведущий эпидемиолог Гонконга, профессор кафедры медицины общественного здоровья в Университете Гонконга Габриэль Люн в комментарии британской The Guardian. По его словам, такой страшный сценарий вероятен в том случае, если инфекцию не удастся локализовать.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что недавние случаи заражения коронавирусом людьми, которые никогда не посещали Китай, могут быть «верхушкой айсберга».

Как заявил Габриэль Люн, сейчас главный вопрос – «выяснить размер и форму айсберга». По его словам, большинство экспертов считают, что каждый зараженный человек может передать опасный вирус как минимум двум людям, что потенциально дало бы уровень зараженности в 60-80%. «Шестьдесят процентов населения мира – это ужасно большое число», – отметил Люн.

По словам эпидемиолога, в настоящее время основными задачами являются определение масштабов распространения нового коронавируса и выяснение того, сработали ли жесткие меры, принятые Китаем для борьбы с эпидемией.

Сейчас специалисты пытаются смоделировать дальнейшее развитие ситуации с распространением коронавируса, заявил Люн. «Заразится ли 60-80% населения мира? Возможно, нет. Может быть, это случится волнообразно. Может быть, снизится смертность», – сказал профессор.

«Давайте предположим, что защитные меры, предпринятые в Китае, сработали. Но как долго могут оставаться закрытыми школы? Как долго можно блокировать полностью город? Как долго можно держать людей подальше от торговых центров?» – продолжил Люн. «Допустим, эти ограничения будут отменены, а вдруг вирус снова продолжит распространяться? Так что это очень важные вопросы», – отметил специалист.

Если окажется, что китайские меры не сработали, то тогда миру придется кардинально изменить тактику – вместо того, чтобы пытаться сдерживать вирус, нужно будет работать над смягчением его последствий, констатировал Люн.

Габриэль Люн – один из мировых экспертов по коронавирусам, сыгравший важную роль в борьбе с эпидемией атипичной пневмонии Cars в 2002-03 годах.

Напомним, что сегодня в Женеве стартует двухдневный форум ВОЗ, на который соберутся ведущие ученые, представители организаций здравоохранения и чиновники от медицины. Предметом обсуждения станут методы диагностики, профилактики и лечения коронавируса нового типа, а также разработка вакцины.

Накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус высказал мнение, что сегодняшняя ситуация с распространением коронавируса нового типа может оказаться «только верхушкой айсберга». Число заразившихся за пределами КНР пока незначительно, однако может вырасти, предупредил он. По его словам, перед ВОЗ стоит задача сдерживать распространение новой инфекции.

Вчера же Роспотребнадзор заявил, что реальное число зараженных новым коронавирусом может быть вдвое больше. В ведомстве со ссылкой на китайских специалистов заявили о ненадежности тестов на новый коронавирус. Роспотребнадзор указывает, что «каждый второй тест на наличие нового коронавируса может дать неверный результат», поэтому «фактическое число заболевших может быть минимум вдвое выше».

По последним данным китайских властей, в КНР число зараженных новым коронавирусом достигло почти 42,7 тыс. человек, скончались 1016 заболевших. Инфекция добралась до 24 стран, где в общей сложности зарегистрировано около 400 случаев заражения китайским коронавирусом.

Лондон, Наталья Аникина

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