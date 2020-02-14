В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения планеты

Существует риск заражения новым коронавирусом COVID-19 двух третей населения Земли, сообщает Bloomberg со ссылкой на соруководителя Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида и эксперта при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айру Лонджини.

Он изучил исследования, посвященные распространению коронавируса в Китае. Ученый считает, что карантин не способен остановить его распространение, а лишь замедлит этот процесс. Лонджини считает, что коронавирус мог получить распространение за пределами КНР еще до того, как китайские власти приняли меры к локализации вспышки.

Статистические расчеты показывают, что каждый инфицированный заражает еще двух-трех человек. По словам Лонджини, ситуацию осложняет отсутствие надежных экспресс-тестов для выявления коронавиуса, а у ряда людей заболевание протекает в легкой форме.

Том, что коронавирусом могут заразиться от 60% до 80% населения планеты, ранее заявил ведущий эпидемиолог Гонконга, профессор кафедры медицины общественного здоровья в Университете Гонконга Габриэль Люн. По его словам, такой страшный сценарий вероятен в том случае, если инфекцию не удастся локализовать.

Как писал «Новый День», специалисты пытаются смоделировать дальнейшее развитие ситуации с распространением коронавируса. «Заразится ли 60-80% населения мира? Возможно, нет. Может быть, это случится волнообразно. Может быть, снизится смертность», – сказал профессор, добавив, что, если китайские карантинные меры не сработают, миру придется кардинально изменить тактику – вместо того, чтобы пытаться сдерживать вирус, нужно будет работать над смягчением последствий заражения, констатировал Люн.

Эксперт из Северо-Восточного университета в Бостоне Алессандро Веспиньяни заочно согласен с коллегами, однако отмечает, что это худший сценарий, одна из возможностей. Сделать более точный прогноз можно будет сделать через несколько недель, когда станет понятно, какое распространение он получил. Ученый отметил, что немаловажную роль сыграют дополнительные меры по борьбе с инфекцией, передает РБК.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус высказал мнение, что сегодняшняя ситуация с распространением коронавируса нового типа может оказаться «только верхушкой айсберга». Число заразившихся за пределами КНР пока незначительно, однако может вырасти, предупредил он. По его словам, перед ВОЗ стоит задача сдерживать распространение новой инфекции.

Напомним, 10 февраля Роспотребнадзор со ссылкой на китайских специалистов заявил о ненадежности тестов на новый коронавирус: «каждый второй тест на наличие нового коронавируса может дать неверный результат», поэтому «фактическое число заболевших может быть минимум вдвое выше».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.02.20

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