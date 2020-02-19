Россия закрыла границы для граждан Китая

Гражданам Китая, прибывающим в Россию на заработки, учебу, с туристическими или частными целями, с 20 февраля запрещен въезд на территорию нашей страны. Решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее решение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Запрет не распространяется на граждан Китая, которые следуют через российские аэропорты транзитом. Как писал «Новый День», ранее Россия приостановила чартерное и железнодорожное сообщение, закрыла пешеходные и автомобильные пункты пропуска на границе. Кроме того, российские власти эвакуировали из провинции Хубэй, где началась вспышка инфекции, всех своих соотечественников. Эвакуированные находятся в медцентре под Тюменью на двухнедельном карантине.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в Китае в конце 2019 года. По состоянию на утро 19 февраля, диагноз Covid-19 подтвержден у 75199 человек, 2011 человек скончались, 14626 были выписаны из больниц. Большинство заболевших находятся в Китае. Случаи инфицирования выявлены более чем в 20 странах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.02.20

С круизного лайнера Diamond Princess сняли карантин. / Смертность от коронавируса вышла за показатель в 2000 человек. / Диетологи назвали лучшее время для завтрака, чтобы похудеть. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»