Китайцев срочно вывозят из карантина под Хабаровском после бунта местных жителей: «Они свободно гуляют по селу, а нам потом страдать»

Приехавших на заработки в Хабаровский край 30 граждан Китая поместили на двухнедельный карантин для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 в одном из поселков Хабаровского района. Китайцы прилетели в регион транзитом через Москву 18 февраля для работы на одном из предприятий Солнечного района. Между тем, местные жители взбунтовались против создания в их поселке карантинного пункта. Сельчане утверждают, что помещенные под карантин китайцы свободно разгуливают по селу. В полиции это отрицают. Так или иначе, власти решили перевезти граждан КНР в другое место.

По информации пресс-службы краевого правительства, признаки коронавирусной инфекции у помещенных в карантин китайцев при первом осмотре не выявлены. У них взяты пробы и отправлены в лабораторию. Граждан КНР пока разместили в административном здании нового спортивного комплекса в поселке Некрасовка, где, как сообщают региональные власти, есть все необходимое для проживания людей.

Еще один карантинный пункт развернут в регионе в районе села Воронеж – там размещены 22 китайца. У них взяли анализы и отправили на исследование в новосибирский НИИ «Вектор». В этот карантинный пункт будут перевезены 30 граждан КНР, которые находятся на карантине в Некрасовке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевое правительство.

Между тем, по данным местных СМИ, жители Некрасовки возмутились созданием карантинной зоны в их поселке, куда поместили китайцев, которые могут быть потенциально заражены «уханьским» коронавирусом. Они опасаются распространения инфекции, несмотря на то, что ни у кого из иностранцев COVID-19 предварительно не выявлен, пишет издание «Губерния». Сельчане рассказали, что китайцев не держат в строгой изоляции – иностранцев уже видели в поселке, приезжие побывали в местном магазине.

Одна из возмущенных местных жительниц уверяет, что китайцы «гуляли по Некрасовке». «Я была в магазине, и девочки-продавцы сказали, что [приезжие] буквально полчаса назад затаривались пивом, водой, мылом и спрашивали, где им можно найти тазики, чтобы помыться», – поведала женщина, отметив, что нет никакой гарантии, что китайцы не привезли в поселок инфекцию. «Я не хочу потом быть здесь заблокированной, как города блокируют в Китае. Почему мы должны страдать?» – возмутилась сельчанка.

Еще одна жительница Некрасовки Яна Василькевич отметила, что граждан КНР поселили рядом с домами сельчан. «У нас дети там в школу, в садики ходят! И вообще – где гарантия, что когда они уедут через две недели, здесь не начнется эпидемия?» – возмутилась женщина. «Почему не сделали там (в Москве – прим. ред.) две недели инкубационного периода?», – негодует она.

По словам местных жителей, китайцев поселили в здании нового спортивного комплекса, который еще не введен в эксплуатацию. «На самом деле страшно, – признался председатель совета депутатов Некрасовки Егор Тумачков, заявив, что он «лично категорически против присутствия здесь иностранных граждан, тем более их размещения в недостроенном спортивном комплексе: как мы сейчас детей туда будем отправлять?». Он добавил, что в краевом управлении Роспотребнадзора пообещали сегодня до 20:00 вывезти иностранцев с территории поселка.

Между тем в краевом правительстве заявили, что обсервационная зона находится под круглосуточной охраной полиции. В свою очередь сотрудники полиции, дежурившие у карантинного пункта, категорически отрицали, что китайцы могли свободно гулять по поселку.

Тем не менее, власти, видимо, из-за волны народного недовольства решили вывезти граждан КНР из Некрасовки в карантинную зону в районе села Воронеж.

Как сообщал «Новый День», с 20 февраля будет закрыт въезд в Россию гражданам Китая, прибывающим в нашу страну на заработки, учебу, с туристическими или частными целями. Решение принял правительственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Хабаровск, Ольга Панфилова

Хабаровск. Другие новости 19.02.20

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