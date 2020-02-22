Заболеваемость коронавирусом в Италии за сутки выросла почти в 20 раз, смертность – в 2 раза

В Италии стремительно растет число заразившихся коронавирусом, летальность на данный момент составляет 4%.

Как уже сообщал «Новый День», страна стала лидером по числу заражений в Европе: если вчера сообщалось о 3 заболевших, сегодня утром – о 17, то сейчас уже 51.

39 случаев зарегистрированы в Ломбардии, остальные – в соседней области Венето. Плюс ко всему, сегодня госпитализировали 8 китайцев, постоянно живущих в городе Во (провинция Падуя), сейчас их тестируют на коронавирус.

Вчера в Падуе зафиксировали первый в Италии летальный исход, вызванный коронавирусом.

78-летний мужчина в начале февраля ужинал с другом, только что вернувшимся из Китая, и через некоторое время был госпитализирован с симптомами дыхательной недостаточности. РИА «Новости» отмечает, что друга погибшего проверили на коронавирус, но тесты дали отрицательный результат.

Сегодня агентство ANSA сообщило о второй итальянской жертве коронавируса: пожилая женщина жила в городе Казальпустерленго (Ломбардия), была госпитализирована с симптомами пневмонии и ожидала итогов теста на коронавирус. Результаты стали известны уже после ее смерти.

Милан, Игорь Юров

Милан. Другие новости 22.02.20

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