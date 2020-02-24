В Китае наконец создана эффективная вакцина от коронавируса – заявление посла в России

Ученые в КНР разработали вакцину против нового коронавируса COVID-19, которая показала свою эффективность. Такое заявление сделал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на брифинге в китайском посольстве в Москве.

По словам дипломата, вакцина вырабатывает иммунитет. Однако, как почеркнул посол, это предварительный вывод, необходимы дополнительные проверки вакцины и доработка, сообщают информагентства.

Напомним, в конце января уже сообщалось о разработке группой ученых в Гонконге вакцины против «уханьского» коронавируса. Исследователи из Гонконгского университета отмечали, что ее массовое использование в случае успешных испытаний может начаться лишь в следующем году. По их словам, на тестирование вакцины на животных потребуется несколько месяцев, затем пройдут испытания на людях – они начнутся в 2021 году. Только после этих тестов можно будет говорить об эффективности препарата и запускать его в производство, указали разработчики вакцины.

Вакцину против коронавируса также разрабатывают в России и США. По словам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, на создание вакцины потребуется до 10 месяцев.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что первая вакцина от китайского коронавируса может появиться не раньше чем через полтора года.

На 24 февраля общее число инфицированных китайским коронавирусом в мире достигло 79 363 человек. COVID-19, помимо КНР, выявлен в 28 странах. В Европе самая крупная вспышка зарегистрирована в Италии, где число зараженных, по последним данным, выросло до 203. По информации газеты La Repubblica, большинство случаев заражения выявлено в области Ломбардия, где заболели 165 человек. Число умерших от заболевания в Италии достигло четырех человек. Четвертой жертвой коронавируса стал 84-летний житель Бергамо (Ломбардия). Ранее от коронавируса умерли два человека в Ломбардии и один в Венето. Все жертвы – пожилые люди, у которых были проблемы со здоровьем.

Общее число жертв COVID-19 в мире превысило 2,6 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.02.20

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