Победить коронавирус не получится: COVID-19 предрекли судьбу сезонной болезни

Мир не сможет полностью победить новый коронавирус COVID-19, заболевание станет сезонным, как грипп. Такое мнение высказали российские вирусологи.

Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов полагает, что вирус может укрепиться среди людей, которые болеют без каких-либо выраженных симптомов и продолжительное время, тем самым выделяя патоген в окружающую среду.

Согласно прогнозу ученого, эпидемические волны нового типа коронавируса будут ежегодно возникать в разных точках мира и поражать, по словам специалиста, «самую восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронически больных и тех, у кого ослаблен иммунитет», пишут «Известия».

С ним согласился декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ Александр Мелерзанов. Ученый рассказал, что вспышки «уханьского» коронавируса в будущем будут волнообразными, отметив, что обычно рост заболеваемости коронавирусами фиксируется в осенне-зимний период. Эксперт убежден, что полностью победить китайский вирус невозможно, патоген продолжит циркулировать в природе. В сегодняшней ситуации речь идет о том, чтобы взять COVID-19 под контроль «по аналогии с различными штаммами вируса гриппа», – подчеркнул он.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев счел крайне высокой вероятность того, что жители Земли будут болеть новой инфекцией постоянно. По его словам, подобные события имели место в эволюции вирусов множество раз сотни лет назад. «Ситуация с новым коронавирусом наиболее близка к сценарию, согласно которому он станет постоянным спутником человека», – считает ученый. В то же время, отметил специалист, прогнозировать развитие ситуации довольно сложно, так как «происходящее не имеет прецедентов в современной вирусологии».

Ранее китайские ученые заявляли, что новый тип коронавируса по сравнению с атипичной пневмонией обладает другим набором характеристик, которые позволяют ему существовать длительный период – в этом плане COVID-19 аналогичен вирусу гриппа.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мир готовится к возможной пандемии нового коронавируса, поскольку есть большая вероятность того, что ситуация с распространением инфекции может выйти из-под контроля. Это может произойти, если страны, где выявлен коронавирус, не будут принимать жесткие меры по сдерживанию вспышки COVID-19. Особое беспокойство у организации вызывают страны с низким уровнем медицинского обслуживания.

Накануне о риске возникновения пандемии коронавируса заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Они призвал мировое сообщество принять срочные меры по предотвращению распространения инфекции, поскольку «окно возможностей сужается».

Всего в мире на сегодняшний день зарегистрировано более 83 тысяч случаев заболевания COVID-19, в том числе более 2850 случаев смерти. Подавляющее большинство из них – в материковом Китае, где зафиксировано 78824 случая заболевания и 2788 случаев смерти. Выздоровели около 33 тыс. человек. За пределами Китая случаи заражения зарегистрированы в 46 странах, включая Россию.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.02.20

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