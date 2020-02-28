Коронавирус наступает: Россия закрывает границу для иранцев и иностранцев из Ирана и Южной Кореи

Россия на фоне расширяющейся эпидемии нового коронавируса за рубежом усилила меры по предотвращению завоза COVID-19 в страну. Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжения о временном запрете въезда в Россию граждан Ирана и введении ограничении въезда в страну для граждан Южной Кореи. В этих странах зарегистрированы крупные вспышки коронавирусной инфекции – число инфицированных и летальных исходов растет с каждым днем.

Согласно распоряжению кабмина РФ, с 28 февраля временно приостанавливается пропуск через госграницу граждан Ирана, въезжающих в Россию для обучения и работы, а также в частных, туристических и транзитных целях. Запрет не касается граждан государств – членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

Кроме того, с сегодняшнего дня временно ограничивается въезд иностранных граждан с территории Ирана через воздушные пункты пропуска. Данная мера вводится «в целях предупреждения проникновения на территорию РФ коронавируса с территории Ирана», следует из распоряжения правительства.

МИД РФ с 28 февраля приостанавливает прием документов, оформление и выдачу рабочих, частных, учебных, туристических и транзитных виз иранцам в диппредставительствах и консульствах РФ.

Также российское внешнеполитическое ведомство приостановит выдачу транзитных виз иностранным гражданам, находящимся в Иране, и аннулирует ранее выданные визы данной категории.

Ранее стало известно, что Россия с 28 февраля ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса – временно запрещаются регулярные и чартерные рейсы. Полеты между странами смогут осуществлять лишь «Аэрофлот» и иранский перевозчик Mahan Air.

Кроме того, Россия с 1 марта ограничивает въезд на территорию страны иностранцев из Южной Кореи через воздушные пункты пропуска, за исключением «Шереметьево», говорится в распоряжении главы правительства РФ. Под ограничение не попадут граждане государств – членов Евразийского экономического союза, экипажей самолетов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что с 1 марта Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей в связи со вспышкой в стране коронавируса. Рейсы смогут выполнять авиакомпания «Аэрофлот» и ее дальневосточная «дочка» «Аврора» – перевозчик будет выполнять чартерные рейсы по вывозу россиян. Кроме того, полеты в Россию продолжит авиакомпания Korean air.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.02.20

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