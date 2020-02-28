Глава ВОЗ похвалил Россию за агрессию к коронавирусу

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил усилия России в деле противостояния распространению коронавируса нового типа COVID-19.

Кроме того, он похвалил власти Бельгии, Камбоджи, Индии, Непала, Филиппин, Шри-Ланки и Вьетнама. По словам Гебрейесуса, благодаря эффективным мерам противодействия вирусу, уже более двух недель не зафиксировано новых случаев заражения. «Все эти страны разные. Но каждая продемонстрировала, что решительные ранние меры могут предотвратить распространение вируса, пока он не набрал силу», – заявил глава ВОЗ.

Он также добавил, что «агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают». По словам главы ВОЗ, на фоне отсутствия вакцины от нового вируса, стоит чаще мыть руки и избегать мест массового скопления людей.

Отметим, что на сегодняшний день неприятный диагноз был подтвержден у почти 84 тыс. людей, большая часть из которых проживает в Китае. 2858 человек умерли от новой инфекции. Излечились 36652 человека.

Москва, Иван Гридин

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