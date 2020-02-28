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Пятница, 28 февраля 2020, 16:08 мск

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Гражданин России завез коронавирус в Азербайджан

В Азербайджане зарегистрирован первый случай заражения новым коронавирусом. Инфицированным оказался гражданин России, прибывший из Ирана. Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве Азербайджана.

Россиянин помещен в специальный инфекционный бокс. Врачи оценивают его состояние как стабильное, передает «Интерфакс» со ссылкой на штаб.

В настоящее время санитарные службы устанавливают контакты больного, что предотвратить распространение коронавируса.

Надо отметить, что это четвертый случай заражения COVID-19 среди российских граждан. Ранее медики подтвердили коронавирус у трех россиян с круизного лайнера Diamond Princess. В минувшие выходные их эвакуировали из Японии в Казань вместе с пятью другими пассажирами лайнера из России.

По последним данным иранских властей, число случаев заражения коронавирусом в исламской республике выросло до 388, умерли 34 заболевших.

Россия с 28 февраля закрыла границу для иранцев, а также иностранцев из Ирана и Южной Кореи, чтобы не допустить завоза новой коронавирусной инфекции.

Ранее Роспотребнадзор и МИД России попросили россиян не ездить в Иран, Южную Корею и Италию из-за распространения COVID-19 в этих странах.

Коронавирус, кроме Китая, проник в более чем 50 стран. Ранее сегодня стало известно о первых подтвержденных случаях заражения в Белоруссии, Литве, Новой Зеландии и Нигерии. Всего в мире насчитывается более 83 тыс. инфицированных и зарегистрировано более 2,8 тыс. смертей.

Баку, Наталья Петрова

Баку. Другие новости 28.02.20

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Метки / Коронавирус из Китая

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