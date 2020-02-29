Роспотребнадзор попросил россиян не выезжать за рубеж, чтобы защититься от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила россиян максимально сократить любые зарубежные поездки или по возможности полностью от них отказаться, чтобы не заразиться новым коронавирусом.

«Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны», – заявила Попова, подчеркнув, что «сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации» (цитаты по ТАСС).

Руководитель Роспотребнадзора напомнила об основных правилах профилактики инфекции – нужно «держать чистыми руки и все гаджеты». Кроме того, по ее словам, следует «ополаскивать лицо и носовые ходы промывать в течение дня», а при посещении массовых мест и при поездках в общественном транспорте носить маску.

Попова также сообщила, что от COVID-19 может защитить привычная медицинская маска, но ее нужно регулярно менять – через каждые два-три часа. Маска должна быть чистой, подчеркнула она. «Ее нельзя и не нужно подержать, помять в руках, протереть ею стол, потом опять ее прислонить к лицу, да, тогда от нее будет вред», – отметила глава ведомства.

Между тем эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что защитные маски необходимо носить только инфицированным либо врачам. Здоровым людям эти приспособления могут навредить, заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. По его словам, нет никаких доказательств, что ношение маски поможет здоровым людям не заразиться. Кроме того, отметил специалист, ношение маски создает ложное чувство безопасности, что может привести к несоблюдению других мер предосторожности. Речь идет о регулярном мытье и дезинфекции рук специальными гелями и жидкостями, передает РИА «Новости».

Кроме того, глава Роспотребнадзора заявила, что обязательный карантин для россиян, прибывших из Италии, где зарегистрировано широкое распространение коронавируса, решено не вводить. «Страна большая, и таких мер еще не вводит никто в мире, к этому нет эпидемиологических оснований», – пояснила она. Тем, кто вернулся из Италии, Попова посоветовала «обратиться по месту жительства в медицинское учреждение или по месту наблюдения, сказать, что вы вернулись оттуда, и вас нужно взять под наблюдение». По ее словам, сейчас в Италии находится около 30 тысяч российских туристов.

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире продолжает расти и достигло к утру субботы 85153 человек. Скончались более 2,8 тыс. больных. Коронавирус распространился более чем в 50 странах. Число заболевших быстро растет в Италии, Иране и Южной Корее. Накануне ВОЗ повысила уровень глобального риска вспышки коронавируса до «очень высокого».

Москва, Наталья Петрова

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