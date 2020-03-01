российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 1 марта 2020, 12:02 мск

Новости Здоровье

Новости, Кратко, Популярное

В Узбекистане 20 россиян помещены в карантин из-за коронавируса

В Узбекистане 20 граждан России, прибывших в Ташкент эвакуационным рейсом из Южной Кореи, помещены в карантин по коронавирусу. Всего изолирован 231 пассажир, в том числе 49 иностранцев.

Людей поместили на двухнедельный карантин в один из санаториев в городе Чирчик Ташкентской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Узбекистана. По словам представителя ведомства, еще 22 транзитных пассажира будут временно изолированы в карантинном помещении, после чего они вылетят по своему маршруту, пояснил представитель Минздрава.

Чартер «Узбекских авиалиний» из Сеула с 251 пассажиром прибыл в Ташкент ночью 1 марта. По словам представителя перевозчика, среди пассажиров – 27 россиян, из них семеро – транзитные пассажиры.

Ранее власти Узбекистана с 1 марта временно приостановили авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения коронавируса в этой стране. Узбекистанских граждан будут эвакуировать из Сеула чартерными рейсами национального перевозчика.

Напомним, российские власти также с 1 марта приостановили авиасообщение с Кореей и запретили въезжать в РФ иностранцам из этой страны.

По последним данным Минздрава Южной Кореи, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 3736, увеличившись за последние сутки на 210. От инфекции скончались 18 человек.

Ташкент, Ольга Панфилова

Ташкент. Другие новости 01.03.20

В Россию с 1 марта разрешили ввозить незарегистрированные лекарства. / Главный врач США призвал паникующую нацию прекратить скупать медицинские маски. / Вспышка коронавируса достигла максимального уровня риска. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Все больше стран мира вводят ограничения в связи с коронавирусом

Главный врач США призвал паникующую нацию прекратить скупать медицинские маски

Вспышка коронавируса достигла максимального уровня риска

Роспотребнадзор попросил россиян не выезжать за рубеж, чтобы защититься от коронавируса

ВОЗ повысила опасность всемирной вспышки коронавируса до самого высокого уровня

Коронавирус покусился на мужскую моду

Гражданин России завез коронавирус в Азербайджан

Рубль задавила коронавирусная паника – российская нацвалюта рекордно слабеет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Россия, Коронавирус из Китая,