В Узбекистане 20 россиян помещены в карантин из-за коронавируса

В Узбекистане 20 граждан России, прибывших в Ташкент эвакуационным рейсом из Южной Кореи, помещены в карантин по коронавирусу. Всего изолирован 231 пассажир, в том числе 49 иностранцев.

Людей поместили на двухнедельный карантин в один из санаториев в городе Чирчик Ташкентской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Узбекистана. По словам представителя ведомства, еще 22 транзитных пассажира будут временно изолированы в карантинном помещении, после чего они вылетят по своему маршруту, пояснил представитель Минздрава.

Чартер «Узбекских авиалиний» из Сеула с 251 пассажиром прибыл в Ташкент ночью 1 марта. По словам представителя перевозчика, среди пассажиров – 27 россиян, из них семеро – транзитные пассажиры.

Ранее власти Узбекистана с 1 марта временно приостановили авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения коронавируса в этой стране. Узбекистанских граждан будут эвакуировать из Сеула чартерными рейсами национального перевозчика.

Напомним, российские власти также с 1 марта приостановили авиасообщение с Кореей и запретили въезжать в РФ иностранцам из этой страны.

По последним данным Минздрава Южной Кореи, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 3736, увеличившись за последние сутки на 210. От инфекции скончались 18 человек.

Ташкент, Ольга Панфилова

Ташкент. Другие новости 01.03.20

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