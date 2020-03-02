Еврокомиссия повысила уровень опасности распространения коронавируса

Оценка риска заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в странах – членах Евросоюза (ЕС) ухудшена со среднего до высокого уровня, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в странах ЕС предпринимаются активные меры по противодействию распространению опасной инфекции. Сейчас в связи с ухудшением ситуации эксперты вырабатывают скоординированный ответ для решения проблемы.

Также было принято решение о выделении более €230 млн для борьбы с коронавирусом, рассказал еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич. Он добавил, что сейчас предпринимаются усилия для изыскания дополнительных средств, которые планируется направить в том числе и в фармацевтическую отрасль.

По словам еврокомиссара по здравоохранению и продовольственной безопасности Стеллы Кириакидес, на утро понедельника на территории ЕС было зафиксировано 2,1 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 54 человека умерли. Новые случаи заражения выявлены в том числе в Андорре и Португалии.

Как передает ТАСС, экстренная встреча министров здравоохранения стран – членов ЕС запланирована на 6 марта. Как писал «Новый День», заболевание выявлено в 65 странах мира. Число людей с подтвержденным диагнозом «Covid-19» превысило 89 тыс., умерло более 3 тыс. пациентов, излечилось – более 45 тыс. человек.

Первые случаи заболевания коронавирусом нового типа были зафиксированы в декабре прошлого года в китайском мегаполисе Ухань, где проживает 12 млн человек.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 02.03.20

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