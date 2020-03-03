В Москве под подозрением на коронавирус оказались 107 человек

В Москве из-за подозрений в заражении коронавирусом нового типа Covid-19 госпитализировали 24 человека, еще 83 поместили на домашний карантин. Это было сделано после контакта этих людей с единственным действительно заразившимся коронавирусом человеком. По словам мэра столицы Сергея Собянина, у госпитализированных либо нет симптомов заболевания, либо с «легкими недомоганиями вроде ОРВИ».

Как писал «Новый День», ранее диагноз «Covid-19» подтвердили у молодого россиянина, вернувшегося из Италии. На своем сайте Сергей Собянин сообщил, что заболевшего поместили в инфекционную больницу, где он получает все необходимое лечение, заболевание протекает в легкой форме. Он также рассказал, что специалисты за сутки определили круг знакомых, с которыми контактировал заразившийся. Среди них оказались родственники, друзья, знакомые и пассажиры самолета, с которыми он летел.

«Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Симптомов заболевания у них нет. Из числа пассажиров рейса госпитализи­ровано 13 человек с легкими недомоганиям вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин», – рассказал мэр столицы, добавив, что в Москве абсолютно всех людей с диагнозом «пневмония» тестируют на наличие коронавирусной инфекции, а стационары готовы принять дополнительное число пациентов.

В штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом отметили, что никто из контактировавших с заболевшим не выходил на работу, поскольку находились в отпуске.

Роспотребнадзор сообщал, что «молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии». В Россию заболевший вернулся 23 февраля и «проживал в частном доме в Московской области». 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу и изолировали, отметили в ведомстве.

Между тем, молодой человек рассказал на своей странице в Instagram, что изначально его поместили в общую палату, где «было много разных людей». Процедура постановки на карантин вызвала у него много вопросов, как и то, почему он узнал о своем диагнозе из СМИ, когда даже у главврача больницы нет соответствующего протокола.

На сегодняшний день неприятный диагноз «коронавирус нового типа» подтвержден у 90936 человек. Скончались от осложнений, вызванных данной инфекцией 3117 пациентов, выздоровели почти 48 тыс. человек.

Москва, Иван Гридин

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