На Бали у россиянина заподозрили коронавирус

На индонезийском курортном острове Бали госпитализировали с подозрением на коронавирус нескольких иностранцев, в том числе россиянина. Об этом сообщил глава Управления здравоохранения провинции Бали Кетут Суарджайя.

По словам чиновника, у прилетевшего в аэропорт Денпасара гражданина Японии были выявлены высокая температура и другие симптомы гриппа, после чего мужчину отправили в больницу.

С подозрением на COVID-19 были госпитализированы еще 4 иностранных граждан, в том числе россиянин, сообщает издание Detik со ссылкой на Суарджайю.

У всех госпитализированных взяли необходимые пробы. Результаты анализов еще не готовы.

В посольстве России в Индонезии ТАСС сообщили, что проверяют информацию о госпитализации гражданина РФ.

В Индонезии на сегодняшний день подтверждены два случая заражения новым коронавирусом.

По последним данным, число инфицированных COVID-19 в мире подбирается к 91 тыс. человек, скончались более 3 тыс. заболевших. Вирус кроме Китая распространился на более чем 60 стран.

В России на 3 марта зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом. Первыми зараженными оказались двое граждан Китая. Из поместили в карантин в больницах Читы и Тюмени. Заболевшие уже выздоровели и выписаны. На прошлой неделе медики подтвердили коронавирус у трех россиян с круизного лайнера Diamond Princess, они проходят лечение в больнице в Казани. Шестым стал молодой россиянин, вернувшийся в Москву из Италии в конце февраля.

Денпасар, Ольга Панфилова

Денпасар. Другие новости 03.03.20

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