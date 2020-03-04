Медики назвали категории людей наименее подверженные заражению коронавирусом

Коронавирус нового типа Covid-19 редко заражает детей и подростков, заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний КНР, пишут «Известия». Изучив более 70 тыс. случаев заболевания, которые были зафиксированы с момента начала вспышки в декабре прошлого года и до 11 февраля, эксперты выяснили, что на детей в возрасте до 10 лет и на возрастную группу от 10 до 19 лет приходится лишь по 1% заболевших.

Директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев считает, что данный вопрос требует пристального изучения. «Вполне возможно, что вирус действительно не очень опасен для детей, но пока информации на этот счет недостаточно», – сказал ученый.

По словам директора Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Марии Ведуновой, дети и тинейджеры и в самом деле заражаются Covid-19 крайне редко, а вот люди преклонного возраста оказались в группе риска. Она пояснила, что к старости иммунитет ослабевает, и появляются хронические заболевания, которые становятся причиной серьезных осложнений.

Глобальное распространение коронавируса по всему миру продолжается. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день подтверждено более 93 тыс. случаев заборлевания, из них 3200 человек скончались. Подавляющее число летальных исходов зафиксировано в Китае.

За пределами Китая хуже всего дела обстоят в Южной Корее. Там коронавирусная инфекция подтверждена у 5328 человек, из них 28 умерли, 41 – выздоровели. Непростая ситуация сложилась в Италии. Там неприятный диагноз поставили более чем 2,5 тыс. человек. 79 человек скончались, а выздоровели 160.

Между тем, в Китае заболеваемость и смертность от новой инфекции идёт на спад. ВОЗ тщательно изучила данные Китая, и считает, что устойчивое снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в стране с конца января было реальным, и власти КНР ничего не подтасовывали.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.03.20

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