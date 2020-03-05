Эпидемиолог предупредил о второй волне заражения коронавирусом и вспышках в новых странах

В Китае отмечается ежедневное снижение роста числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. В связи с этим власти ослабляют карантинный режим, а жизнь местных жителей возвращается в привычное русло – возобновляют работу заводы и фабрики, возобновлено транспортное сообщение, растет социальная активность населения. Именно это может привести к новой волне эпидемии, считает глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.

«Китай уже сдержал первую волну эпидемии нового коронавируса на своей территории к началу марта. Я обеспокоен тем, что, когда они восстановят свою нормальную деятельность, будет вторая волна», – цитирует ученого РИА «Новости».

Несмотря на положительную динамику в деле борьбы с распространением инфекции, в Китае по-прежнему действуют достаточно строгие противоэпидемиологические правила. Это правильное отношение к проблеме, считает Бен Коулинг, так как говорить о том, что главная опасность миновала, пока рано. «Нет никаких доказательств, что характеристики вируса изменились ни с точки зрения его передачи, ни в том, что касается серьезности инфекции», – подчеркнул эпидемиолог.

По его мнению, в ближайшее время стоит ожидать вспышек коронавируса в новых странах. Наиболее непростая ситуация по заболеваемости Covid-19 за пределами Китая сейчас сложилась в Южной Корее, Италии и Иране, куда вирус изначально случайным образом завезли китайские путешественники. Но граждане КНР посещали и другие государства, в связи с этим «возможно, в ближайшие несколько дней или недель мы увидим схожие вспышки Covid-19 в других странах», констатировал Бен Коулинг.

«Мы стали свидетелями тысячи случаев заражения в Италии, Иране, Южной Корее. Если предположить, что инфекция распространяется с той же скоростью, с какой это происходило в Ухане, то всего горстка импортированных случаев заражения может привести к эпидемии с общим числом случаев около 1 тысячи примерно через месяц», – пояснил ученый.

Карта распространения коронавируса Covid-19 на 5 марта 2020 года. Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE

По оценкам Коулинга, если спустя месяц эпидемия продолжает распространяться с прежней скоростью при отсутствии адекватных мер контроля, речь может идти уже о 10 тыс. заболевших, «а в течение второго месяца начнут появляться летальные случаи, число которых к концу второго месяца может достичь 20-30».

Эпидемиолог отметил, что первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зафиксированы в Китае в декабре прошлого года, а серьезные противоэпидемиологические меры начали действовать с 23 января 2020 года. Однако к этому моменту заразившиеся граждане Китая отправились в путешествия, что привело к распространению инфекции в других странах. «Я полагаю, что самые первые инфицированные, вероятно, выехали из Китая в начале-середине января», – сказал Коулинг.

По его словам, в странах с хорошим лабораторным потенциалом и при «агрессивных» противоэпидемиологических мерах вспышку можно купировать в сжатые сроки, однако там, где такого ресурса нет, существование эпидемии будет неочевидным, «пока в больницах не произойдет всплеск числа больных пневмонией и не появятся летальные случаи».

На сегодняшний день диагноз «коронавирус Covid-19» подтвержден у 95748 человек, 80411 из этого числа на территории материкового Китая. Тяжелая эпидемиологическая обстановка сложилась в Южной Корее (более 6 тыс. заболевших), Италии (более 3 тыс. заболевших) и Иране (почти 3 тыс. заболевших). Излечиться от коронавирусной инфекции нового типа удалось более, чем 53 тыс. человек, 3286 пациентов умерли от осложнений, вызванных Covid-19.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 05.03.20

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