Медики заявили об изменении симптоматики у заразившихся коронавирусом

Китайские ученые зафиксировали изменения в клинических симптомах при заражении коронавирусом нового типа Covid-19. Они установили, что те, кто заразился позднее, имели куда менее выраженные симптомы, сообщает портал Social Science Research Network (SSRN).

Медики изучили течение заболевания у 89 пациентов Народной больницы Уханьского университета, разделив их на две группы. В первую вошел 31 человек. Они заразились с 16 по 22 января, во вторую – 58 человек, они заболели с 23 по 29 января.

В первой группе у большинства больных отмечалась высокая температура, слабость, боль в мышцах, а также отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. У тех, кто заразился позже, описанные симптомы отсутствовали или были мало выражены. Впрочем, были и общие симптомы, такие как кашель, тошнота, диарея и тяжесть в груди.

Ученые полагают, что коронавирус нового типа способен постепенно мутировать в вирус, схожий гриппу. Кроме того, считают медики, после попадания в организм болезнь длительное время может протекать бессимптомно.

Как писал «Новый День», по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус с большой вероятностью продолжит распространение по миру летом 2020 года. В ВОЗ считают, что у медиков нет данных о том, как будет видоизменяться вирус в зависимости от климатических условий, и допускают, что он не утратит способность к распространению в теплые периоды.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 07.03.20

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