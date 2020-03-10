В Липецкой области всех школьников отправили на карантин из-за угрозы коронавируса

С 11 марта во всех школах Липецкой области вводится двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Михаил Шаркшаков. По его словам, школьники будут заниматься дистанционно.

Ранее сегодня губернатор региона Игорь Артамонов подписал распоряжение о введении в Липецкой области с 10 марта режима повышенной готовности из-за угрозы коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Согласно документу, местные жители, посещавшие территории, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, при появлении симптомов ОРВИ должны незамедлительно вызвать врача на дом и соблюдать режим самоизоляции на дому в течение 14 дней.

Работодателей обязали организовать измерение температуры сотрудникам на рабочих местах. В случае выявления работников с повышенной температурой, их предписано отстранить от работы в офисе. При этом работодателей обязали «оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому».

Управлению здравоохранения Липецкой области поручено организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медпомощи на дому гражданам, вернувшимся из стран с зарегистрированными случаями инфицирования коронавирусом, а также пациентам старше 60 лет.

Как сообщал «Новый День», 7 марта стало известно о четырех новых случаях заболевания коронавирусом в России. В числе зараженных оказались трое жителей Липецка и один житель Санкт-Петербурга. В следующие дни в статистику добавились пациенты из Белгородской, Калининградской, Московской областей, а также из российской столицы. На сегодняшний день в России зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом.

Напомним также, что на прошлой неделе режим повышенной готовности был введен в Москве.

Липецк, Ольга Панфилова

Липецк. Другие новости 10.03.20

Медики ведут наблюдение за 292 потенциальными носителями коронавируса. / Угроза коронавируса: Сербия закрывает границы. / Ямальские волейболисты из-за коронавируса отказались от важного матча в Италии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»