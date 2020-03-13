Китай допустил вину военных США в распространении коронавируса в Ухани

Коронавирус нового типа Covid-19 в Ухань могли занести американские военные, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. «Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить», – написал китайский дипломат в Twitter.

Это заявление стало ответом на высказывание руководителя американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда. Он сообщил, что в США было выявлено несколько случаев коронавирусной инфекции уже после смерти пациентов, заразившихся, как изначально считалось, гриппом.

На сегодняшний день коронавирусом Covid-19 во всем мире заразилось более 128 тыс. человек, 4,7 тыс. пациентов скончались, излечиться удалось более чем 68 тыс. человек.

Вспышка заболевания была выявлена в Китае в конце прошлого года. На сегодняшний день власти этой страны заявляют, что распространение инфекции находится под контролем, а число новых случаев заболевание почти сошло на нет. Наиболее тяжелая обстановка сейчас сложилась в Италии. Там Covid-19 выявлен у почти 12,5 тыс. человек, 827 из них умерли. Выздоровели 1045 человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 13.03.20

В Пльзене пьяный мужчина напугал детей и полицию криками: «У меня коронавирус!». / Число заразившихся коронавирусом в Швеции за сутки выросло в полтора раза. / В Санкт-Петербурге студентам запретили целоваться и пожимать руки. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»