Шесть россиян заразились коронавирусом

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Всех заболевших поместили в инфекционные боксы, их состояние не вызывает опасений у врачей. Контактировавшие с ними люди находятся под наблюдением медиков.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, четыре пациента с COVID-19 находятся в Москве, двое в Калининграде и Краснодарском крае. Известно, что все они вернулись из стран, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом.

В Калининграде это второй случай заражения. Заболевшая женщина является родственницей той, у которой был выявлен первый случай в регионе, отметили в областном правительстве. Пациентка госпитализирована, ее состояние оценивается как стабильное.

Власти Краснодарского края также сообщили, что состояние здоровья заболевшего не вызывает опасений у медиков. Он получает необходимое лечение.

В общей сложности в России зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции. Большинство из заболевших – граждане РФ, вернувшиеся из-за рубежа, двое – граждане Китая, один – гражданин Италии.

Ранее российские власти ввели специальные меры для борьбы с распространением COVID-19. В частности, ограничено авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией. Кроме того, власти рекомендовали сократить количество массовых спортивных и развлекательных мероприятий. Чиновникам советуют отменить заграничные командировки, за исключением самых неотложных поездок.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.03.20

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