Ученый из России предсказал сроки спада пандемии коронавируса

Распространение нового коронавируса COVID-19 в мире может затихнуть к середине лета. Такое мнение высказал руководитель отдела патогенеза инфекционных заболеваний федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

По словам ученого, в КНР пик заболеваемости был пройден еще 2 февраля, а в мире ситуация может стабилизироваться к июню – июлю.

Шестопалов также отметил, что COVID-19 в 10-15 раз слабее коронавирусов – возбудителей атипичной пневмонии SARS и ближневосточного респираторного синдрома MERS, передает «Интерфакс». По оценке специалиста, в ситуации с новым типом коронавируса « примерно 50% паники».

Шестопалов также сообщил, что выявляемость нового коронавируса достаточно высока из-за возросшего качества диагностики. При этом он отметил, что смертность от COVID-19 за все время распространения инфекции сопоставима с ежедневным числом умирающих от туберкулеза и обычного гриппа. По словам ученого, в США, согласно официальным данным, только в этом году от гриппа скончалось 75 тыс. человек.

Ранее представитель госкомитета здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что пандемия коронавируса в мире может завершиться к началу лета. Однако, подчеркнул он, такой сценарий станет возможен, если все страны мира бросят свои силы на борьбу с пандемией, мобилизовав все усилия для сдерживания инфекции. В противном случае пандемия может продлиться намного дольше, полагает чиновник. Он также высказал мнение, что распространение вируса замедлится в теплое время года.

Согласно данным статистического сайта worldmeters.info, на данный момент число зараженных COVID-19 вплотную приблизилось к 135 тысячам, умерло 4990 заболевших, вылечились 70395 человек.

В 111 странах мира вне Китая зарегистрировано 51753 случая заражения – прирост за сутки 6708 случаев, и почти 1800 смертей. В Китае за последние сутки, по официальной информации, зафиксировано 8 новых случаев заражения и 7 смертей. Общее число заболевших достигло 80 814, умерло 3177. Накануне власти КНР Власти Китая заявили о завершении пика эпидемии коронавируса. В провинции Хубэй, ставшей эпицентром COVID-19, за исключением города Ухань, в течение недели не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.

За пределами Китая основными очагами коронавируса остаются Италия, где число умерших достигло 1017 человек при 15,1 тыс. случаев заражения, Иран (10075 инфицированных, 429 смертей) и Южная Корея (почти 8 тыс. зараженных и 71 летальный случай). При этом Корея демонстрирует обнадеживающую статистику – за сутки число случаев заражения выросло на 110, это минимальный показатель за последние две недели.

В России на данный момент зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции, из них 31 у россиян, вернувшихся из-за рубежа, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии.

Москва, Наталья Петрова

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