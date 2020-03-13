В России число заразившихся коронавирусом достигло 35

В России число случаев заражения коронавирусом выросло до 35. Сегодня стало известно о первом выявленном случае заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 у жительницы Ленинградской области. По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, заболевшая женщина, жительница Кудрово Всеволожского района, недавно вернулась из Италии. Она госпитализирована в Боткинскую инфекционную больницу Санкт-Петербурга. Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время службы ЖКХ проведут дезинфекцию в подъезде, где проживает заболевшая.

В настоящее время в Боткинской больнице находятся два пациента с COVID-19, уточняет «Интерфакс». Всего в Петербурге находятся под меднаблюдением после контакта с заболевшими коронавирусом более 1000 человек.

В Петербурге и Ленобласти вводится режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов сегодня подписал постановление о введении запрета на проведение массовых мероприятий численностью более 1000 человек с 16 марта по 30 апреля. Речь идет о театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятиях.

Накануне Роспотребнадзор сообщил о выявлении в РФ шести новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Четыре пациента с COVID-19 находятся в Москве, двое в Калининграде и Краснодарском крае. Все они вернулись из стран, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. Заболевшие помещены в инфекционные боксы, их состояние не вызывает опасений у врачей. Контактировавшие с ними люди находятся под наблюдением медиков.

В общей сложности в России, по данным на 12 марта, было зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции. Большинство заболевших – россияне, вернувшиеся из-за рубежа, двое – граждане Китая, один – гражданин Италии.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 13.03.20

В Сербии готовятся закрыть школы из-за коронавируса: тестируется система дистанционного обучения. / Власти Чехии закрывают границу из-за коронавируса. / В России разрабатывают вакцину от рака. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»