За сутки в России выявлено 11 больных коронавирусом

В России число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 увеличилось до 45. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

За сутки коронавирусная инфекция обнаружена еще у 11 человек. По данным ведомства, пятеро заболевших находятся в Москве, трое – в Санкт-Петербурге и по одному – в Подмосковье, Ленинградской области и в Пермском крае. Среди заболевших в Северной столице – 10-летний ребенок, уточнил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Десять заразившихся в последние две недели посещали неблагополучные по COVID-19 страны – Италию, Францию и Австрию. Еще один пациент подхватил коронавирус у ранее заболевшего.

Все инфицированные находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми они контактировали, уже определен. «Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них 42 у граждан России, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии.

Накануне оперативный штаб сообщал о 34 случаях заражения коронавирусом в России.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.03.20

Украина закрыла въезд для граждан всего мира. / Жители Урала в два раза чаще, чем остальные россияне, умирают от онкологии – всему виной экологические проблемы. / В России число заразившихся коронавирусом достигло 35. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»