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Воскресенье, 15 марта 2020, 18:33 мск

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В России выросло число заболевших коронавирусом

В России зарегистрировано четыре новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Как говорится в сообщении Роспотребнадзора, общее количество заразившихся увеличилось с 59 до 63 человек.

Три новых случая опасного заболевания выявлено в Московской области, один – в Тюменской области, все инфицированные – граждане РФ. По данным эпидемиологического расследования, россияне в последние две недели посещали страны, неблагополучные по COVID-19: Италию, Францию, Испанию и Швейцарию.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, результаты на коронавирус подтверждены в установленном порядке, контактных лиц поместили под медицинское наблюдение и проводят им лабораторное обследование.

Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР и один россиянин. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.

Москва, Светлана Антонова

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