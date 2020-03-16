В Москве из больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус

Из инфекционного отделения больницы №40 в Коммунарке сбежала пациентка c с подозрением на коронавирус. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 16 марта. Беглянку уже задержали и вернули в больницу.

По данным телеграм-канала Mash, у женщины результаты первичных анализов на COVID-19 оказались положительными, ей назначили лечение. Минувшей ночью пациентка cбежала из палаты без верхней одежды.

В свою очередь телеканал РЕН ТВ информирует, что женщину обнаружили рядом с ее домом на Оршанской улице на западе столицы. Пациентку уже вернули в медучреждение. Обстоятельства инцидента выясняются.

Источник ТАСС рассказал, что беглянка после побега из больницы находилась дома, круг ее общения устанавливается.

Главный врач больницы Денис Проценко, комментируя происшествие, сообщил в своем Facebook, что «по факту самовольного ухода ночью пациентки из стационара» медучреждение «начало взаимодействовать с полицией». Он назвал поведение беглянки несознательным. Такие пациенты, подчеркнул он, «не понимают ситуации и той опасности распространения COVID ими в городе». Проценко призвал коллег «объяснять немедикам серьезность ситуации», а москвичей «проявить гражданскую сознательность». При этом Проценко не уточнил, был ли диагностирован коронавирус у пациентки.

По данным Роспотребнадзора на 15 марта, в России выявлено 63 случая заражения коронавирусом, из них 25 – в Москве. С 5 марта в столице действует режим повышенной готовности в целях предотвращения распространения коронавируса. В Москве действует запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. С сегодняшнего дня в столичных школах вводится свободное посещение.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 16.03.20

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