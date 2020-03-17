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Вторник, 17 марта 2020, 15:56 мск

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Один из ведущих институтов Германии допустил двухлетнюю пандемию коронавируса

Фото: «Синьхуа»

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 может затянуться на два года, распространяясь волнообразно. Такое заявление сделал глава одного из центральных научно-исследовательских учреждений Германии – Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI) – Лотар Вилер. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По оценкам главы института, на продолжительность пандемии влияют такие факторы, как скорость разработки вакцины, от количества переболевших и приобретут ли люди иммунитет к Covid-19. В конечном счете, отметил Лотар Вилер, переболеть коронавирусной инфекцией нового типа может 60-70% населения Земли. При этом он не стал спешить с оценками конечной смертности от этого заболевания, отмечает Reuters.

Вилер допустил, что принятые сегодня во многих странах мира карантинные меры могут быть продлены на весь срок пандемии.

Как писал «Новый День», президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что власти стран Евросоюза и Шенгенской зоны с 17 марта закрыли внешние границы. Ряд европейских стран запретили перемещения внутри своих границ, а также ввели запрет на въезд иностранцев.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 17.03.20

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