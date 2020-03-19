Мишустина попросили позволить врачам ставить диагнозы через интернет

Директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов направил главе правительства Михаилу Мишустину предложение по борьбе с распространением коронавируса. Он считает необходимым как можно скорее позволить врачам ставить диагноз и назначать лечение дистанционно, посредствам телемедицины, пишет РБК.

Кирилл Варламов отмечает, что дистанционная диагностика и назначение лечения существенно снизит поток пациентов в больницы, «что благоприятно повлияет на эпидемиологическую ситуацию». По его мнению, дистанционная диагностика «способна повысить количество обращений к врачам, что позволило бы выявлять потенциально опасные состояния на ранней стадии».

Он также заявил, что Фонд готов оказать экспертную и организационную поддержку при разработке законопроекта. По словам Варламова, расширение полномочий врачей окажутся эффективными даже, если будут действовать только во время пандемии. В условиях ограниченной мобильности в это время «нельзя лишать людей возможности получать квалифицированную помощь врачей, что особенно важно для пожилых людей, которые находятся в группе риска», пояснила представитель ФРИИ Александра Орехович.

«Открывшееся окно возможностей необходимо использовать, чтобы пересмотреть консервативные взгляды на телемедицину и расширить полномочия врачей не только на время распространения вируса», – считает директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Москва, Иван Гридин

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