Эксперт ООН по биотерроризму о коронавирусе: «Инфекция не любит двух вещей: истерических дуг и пофигизма»

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Пироговского медицинского университета, эксперт ООН по биотерроризму и один из самых опытных инфекционистов в России Владимир Никифоров ответил на главные вопросы о коронавирусе: насколько опасно новое заболевание, когда вспышка пойдет на спад. По его мнению, проблема «не такая ужасающая, не тот апокалипсис, который нам втолковывают через интернет».

«С одной стороны, да, проблема достаточно серьезная – да, люди болеют, да, умирают. Но и раньше болели, и раньше умирали, и потяжелее болели, и значительно больше умирали. С другой – совершенно необъяснимая паника, абсолютно контрпродуктивная кампания нагнетания страха, истерии, не без участия СМИ», – заявил профессор в интервью BFM. «Инфекция не любит двух вещей: истерических дуг, как сейчас у нас и во всей остальной Европе, и панибратства, пофигизма», – заявил инфекционист.

По словам доктора, нынешняя пандемия малоизученная, неожиданная, поэтому немного страшная. «Это повлекло за собой несколько неадекватную ответную реакцию со стороны общества. Как раз профессиональная медицина – инфекционисты, пульмонологи – достаточно спокойны», – отметил Никифоров, добавив, что у нового коронавируса не самая великая летальность, которую знает медицина, не самая большая заболеваемость.

Инфекция ведет себя достаточно предсказуемо, отметил профессор. К примеру, стандартная вспышка ОРВИ, к которой коронавирус и относится, длится шесть-восемь недель – четыре недели нарастания – четыре недели спад. Что касается России, четыре недели пока не истекло, то есть все укладывается в стандартную схему развития. По мере пассажа через человека вирус закономерно будет снижать вирулентность, то есть агрессивность. «Вирус – паразит. Только идиот может желать смерти своему хозяину, будучи паразитом, а инфекция отнюдь не глупа, – сказал Никифоров. – Инфекции нужен больной, но отнюдь не мертвый». По мнению врача, к лету вспышка в Европе начнет затухать, как это сейчас происходит в Китае.

Отвечая на вопрос о том, оправданы ли жесткие карантинные меры и нужны ли они, профессор опроверг слухи о том, что больных коронавирусом в России значительно больше, чем сообщается официально: «Считают, что нужно. Я инфекционист. Тут я воспользуюсь тем, что это не моя епархия, я не в свои дела не лезу, мое дело – лечить. Но могу сказать, что мне пока лечить некого, реально некого. Вот эти сопли и вопли в интернете, что правительство скрывает горы трупов, мне присылали тоже уже это аудиообращение, что нас обманывают, – на самом деле нет, не обманывают». В то же время доктор предостерег от закрытия метров в Москве: «Я скажу, что коронавирус после этого нервно курит в углу. Это будет катастрофа, не сравнимая ни с какой эпидемией. Это будет еще хуже».

Профессор также указал на проблемы российского здравоохранения, которые вскрыла пандемия. В частности, речь идет о сокращении коек в инфекционных отделениях. «Мы обязательно должны иметь какой-то люфт, свободные койки, они не могут работать, они будут съедать финансы. Да, будут. Это как пожарная команда. Если у вас год не было пожаров, давайте ликвидируем пожарные расчеты, распилим пожарные машины на металлолом и будем жить спокойно. Вот то же самое и случилось. Было спокойно относительно, а инфекционные койки – убыточные», – заключил инфекционист.

Кроме того, доктор дал советы людям в условиях распространения инфекции. Наличные деньги профессор назвал «куском биологического оружия» и посоветовал мыть руки, но не злоупотреблять дезинфицирующими средствами. «Нельзя постоянно руки мыть с дезинфектантом, потому что у нас с вами руки покрыты защитным салом, жиром, чем хотите, и наш определенный, нам только свойственный микробный ансамбль здесь живет, – указал Никифоров. – Это ваша личная флора, которую трогать не надо. Если вы ее упорно будете каждый день по нескольку раз в день уничтожать дезинфицирующим мылом, то по локоть у вас и будет экзема, в конце концов, вы нарушите микробиоту вашей кожи».

Москва, Зоя Осколкова

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