Российские тест-системы для выявления коронавируса отправили в 13 стран

Роспотребнадзор передал 13 государствам тест-системы для выявления коронавирусной инфекции. Российские средства диагностики помогли выявить первые случаи заболевания в четырех странах.

«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 000 исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны-члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР. Ожидается поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу», – сообщается на сайте ведомства.

По данным службы, российские тест-системы помогли выявить первые случаи инфицирования в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что Россия продолжит оказывать другим государствам помощь в борьбе с коронавирусом нового типа.

По последним данным, в мире COVID-19 больны более 275 тысяч человек в 166 странах. Жертвами инфекции стали более 11 тысяч человек. Излечиться удалось 88 тысячам.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.03.20

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