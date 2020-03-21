В России данные обо всех врачах и медсестрах занесут в единый реестр

Министерство здравоохранения поручило руководителям медицинских организаций зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в «единой системе идентификации». На исполнение приказа клиникам и больницам отвели два дня.

Уведомление, подписанное замглавы Минздрава Павлом Пугачевым, было отправлено 18 марта, срок исполнения – 20 марта. Об этом сообщили РБК в одной из больниц, получивших предписание. Информация о врачах и медсестрах должна быть отражена в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава.

«Эта телеграмма направлена на то, чтобы стимулировать медицинские организации, которые не подключены к ЕГИСЗ, к ней подключиться, а также стимулировать работников войти в реестр. Так как в соответствии с требованием закона «Об охране здоровья граждан» у нас ведутся эти реестры. Еще к 1 января 2019 года все медицинские организации должны были быть подключены к ЕГИСЗ, но сейчас к ней подключено только 15 тысяч организаций», – сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Создать в России Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) поручил в мае 2018 года Дмитрий Медведев, возглавлявший тогда правительство. В базе содержится регистр медицинских работников, реестр медицинских организаций, электронная медицинская карта, электронная регистратура и прочее.

Москва, Зоя Осколкова

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