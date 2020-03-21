В России число зараженных коронавирусом увеличилось до 306

В России за сутки выявили еще 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. В результате общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 306. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Новые случаи выявлены в 18 регионах страны: 17 – в Подмосковье, 6 – в Москве, 5 – в Татарстане, 4 – в Нижегородской области, 3 – в Свердловской области, по 2 – в Тульской области, в Калининградской области, в Санкт-Петербурге, а также в Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае.

Кроме того, по одному случаю зарегистрировано в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском и Хабаровском краях, Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе.

Всех инфицированных поместили в инфекционные боксы. Все они в последние две недели посещали другие страны, которые считаются неблагополучными из-за распространения коронавируса. В настоящее время устанавливаются личности тех, с кем контактировали заболевшие.

Москва, Зоя Осколкова

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