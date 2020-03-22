Ученые назвали средний инкубационный период коронавируса

Ученые установили, что среднее время с момента заражения коронавирусом нового типа до проявления симптомов заболевания, составляет 5,1 дня. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре со ссылкой на исследование Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге.

Исследователи проанализировали 181 случай заболевания в разных странах, в том числе в эпицентре вспышки китайском городе Ухань провинции Хубэй. «Проведенный анализ позволяет предположить, что у около 97,5% людей, у которых проявляются симптомы SARS-CoV-2, это происходит в течение 11,5 дней после заражения», – отметили в ведомстве.

Из каждых 10 тысяч человек, помещенных в 14-дневный карантин, лишь у 101 зараженного симптомы инфекционного заболевания будут проявляться после выхода из карантина. В этой связи в Роспотребнадзоре считают карантин разумной мерой предосторожности.

Отмечается, что новая оценка инкубационного периода коронавируса подтверждает выводы, сделанные ранее и основанные на меньшем количестве случаев заражения. Кроме того, для SARS-CoV-2 показатель находится в том же диапазоне, что и для вируса, бушевавшего в Китае в 2002-2004 годах.

«Точная оценка инкубационного периода заболевания новым вирусом позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заболевания, а также позволяет сотрудникам здравоохранения разрабатывать эффективные карантинные и другие меры контроля», – пояснили в службе. Специалисты считают, что именно карантин может остановить распространение инфекции.

При этом изоляция людей, несомненно, имеет свои издержки, как личные, так и общественные. Это в особенности очевидно, когда речь идет о карантине врачей или сотрудников экстренных служб.

Москва, Зоя Осколкова

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