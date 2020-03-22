В России зафиксирован 61 новый случай заражения коронавирусом

Число зараженных коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 367 человек. За сутки выявили 61 заболевшего. Более 52 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

Новые случаи заболевания Covid-19 выявили в шести регионах страны. Наибольшее число новых зараженных находятся в Москве – 54. Таким образом, в столице общее число заболевших достигло 191. Отмечается, что среди них есть граждане других государств.

Кроме того, по одному случаю выявили в Новгородской, Кировской, Архангельской, Брянской областях, а также два – в Удмуртской Республике.

Все инфицированные в недавнее время посещали страны, где наблюдается неблагополучная обстановка по коронавирусу. Заболевших поместили в инфекционные боксы.

Ранее в России ввели ограничения в целях борьбы с распространением коронавируса. Отменены все массовые развлекательные и спортивные мероприятия, закрыты театры. Всем приехавшим из-за границы необходимо самоизолироваться на две недели. В том случае, если проявятся симптомы заболевания, нужно вызвать врача на дом.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.03.20

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