Из московских аптек исчезает парацетамол и другие жаропонижающие препараты

Из московских аптек стали исчезать парацетамол и другие жаропонижающие нерецептурные препараты с этим действующим веществом. Этих препаратов не было в продаже в крупнейшей российской онлайн-аптеке apteka.ru, сообщают «Ведомости». Дешевый парацетамол отсутствовал и на eapteka.ru. По данным горячих линий крупнейших аптечных сетей, в большей части столичных аптек парацетамол по состоянию на 23 марта в продаже отсутствовал. Дефицит препарата объясняют ажиотажным спросом из-за коронавируса.

Ранее крупные фармацевтические ритейлеры сообщили о резком росте продаж в аптечных сетях по всей стране на минувшей неделе. В разы увеличились продажи противовирусных препаратов и средств гигиены. Также вырос объем реализации хлоргексидина, раствора перекиси водорода и парацетамола, сообщала газета «Коммерсантъ».

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 24.03.20

В Северной Македонии от коронавируса умерли два человека. / Очереди в кофешопы, белые, побитые камнями, парацетамоловый ажиотаж и любовь на балконе – читатели «Нового Дня» из разных стран мира о коронавирусе. / Мишустин велел усилить ответственность за нарушение карантина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»