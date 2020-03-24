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Вторник, 24 марта 2020, 11:21 мск

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Из московских аптек исчезает парацетамол и другие жаропонижающие препараты

Из московских аптек стали исчезать парацетамол и другие жаропонижающие нерецептурные препараты с этим действующим веществом. Этих препаратов не было в продаже в крупнейшей российской онлайн-аптеке apteka.ru, сообщают «Ведомости». Дешевый парацетамол отсутствовал и на eapteka.ru. По данным горячих линий крупнейших аптечных сетей, в большей части столичных аптек парацетамол по состоянию на 23 марта в продаже отсутствовал. Дефицит препарата объясняют ажиотажным спросом из-за коронавируса.

Ранее крупные фармацевтические ритейлеры сообщили о резком росте продаж в аптечных сетях по всей стране на минувшей неделе. В разы увеличились продажи противовирусных препаратов и средств гигиены. Также вырос объем реализации хлоргексидина, раствора перекиси водорода и парацетамола, сообщала газета «Коммерсантъ».

Москва, Ольга Панфилова

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