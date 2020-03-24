Число больных коронавирусом в России выросло до 495: больше всего зараженных в Москве

В России за минувшие сутки подтверждено еще 57 случаев заражения коронавирусом нового типа в 14 регионах. Общее число заболевших достигло 495 человек, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, 28 новых случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Москве (всего 290 заболевших – это самый большой показатель среди российских регионов), 5 – в Санкте-Петербурге (всего 21), по четыре случая – в Свердловской (всего 13) и Воронежской областях (всего 6), три – в Башкирии, по два случая – в Липецкой (всего 5), Орловской, Ленинградской областях (всего 3) и Приморском крае и по одному – в Калужской, Волгоградской, Самарской областях (всего 10), Чечне и Татарстане (всего 7).

Напомним, 23 марта число заразившихся COVID-19 в России увеличилось на 71 человека за сутки.

Все новые случаи заражения были выявлены у тех, кто посещал неблагополучные по коронавирусу страны, отметили в Роспотребнадзоре. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Лица, с которыми они общались, определены. Их поместят под медицинское наблюдение.

Вылечились от коронавирусной инфекции уже 22 пациента.

Стоит отметить, что из-за угрозы распространения COVID-19 во всех регионах России введен режим повышенной готовности к началу эпидемии. В регионах отменяют все массовые мероприятия, закрывают музеи, театры и другие учреждения культуры, бассейны и другие спортивные объекты. Вузы и ссузы переведены на дистанционное обучение. Доходит до закрытия рестораны и кафе – такую меру ввели в Чечне.

По всему миру число заразившихся COVID-19 достигло почти 392 тыс. человек, более 17 тыс. скончались.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 24.03.20

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