Ситуация с коронавирусом в России может пойти по типу ядерной реакции

Российские медики готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный инфекционист московского Минздрава Николай Малышев.

«Готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. В начале мы видели арифметическое добавление заболевших. А сейчас уже геометрическое, потому что за последние сутки заболеваемость увеличилась практически в три раза», – сказал Малышев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В настоящее время в 55 регионах России выявлены больные Covid-19. Во всех субъектах идет подготовка новых стационаров, растет число коек, оборудованных по последним требованиям и готовых принять новых пациентов. По мнению Малышева, это поможет сдержать эпидемию и оказать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.

«Огромное количество будет заболевать. Поэтому сейчас идет разговор о том, что врачи могут ставить диагноз дистанционно при помощи IT-технологий», – добавил медик.

По последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом нового типа. За сутки выявлено 163 новых случая Covid-19, два человека скончались.

Москва, Зоя Осколкова

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