«Находить, изолировать, тестировать, лечить, отслеживать» – глава ВОЗ назвал меры борьбы с Covid-19

Самоизоляция граждан, а также вводимые ограничения на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус на брифинге в Женеве

Он пояснил, что такие меры дают возможность сократить темпы распространения инфекции, но недостаточны для спасения жизней. «Вы создали окно возможностей. Но вопрос в том, как вы его используете», – заявил глава ВОЗ, добавив, что на сегодняшний день имеется шесть способов достичь прорыва в борьбе с распространением Covid-19.

Прежде всего, считает Гебреисус, прежде всего странам следует улучшить систему здравоохранения и подготовить медперсонал для работы инфицированными коронавирусом людьми. Еще одной первоочередной мерой должно стать выявление всех инфицированных за счет проведения увеличенного числа тестов, сказал он.

Глава ВОЗ также заявил о необходимости подготовить дополнительные медучреждения для приема пациентов и отслеживать все контакты заразившихся с другими людьми, передает РБК. «Эти меры помогут не только остановить распространение вируса, но и не допустить возобновление эпидемии после снятия всех ограничений. Если вы будете вновь открывать школы и предприятия, то лишь для того, чтобы закрыть их потом. Находить, изолировать, тестировать, лечить, отслеживать – вот способ избежать дальнейших ограничений», – заявил Гебреисус.

По данным на утро 26 марта, во всем мире насчитывается почти 472 тыс. заразившихся коронавирусом нового типа. От болезни и вызванных ей осложнений скончалось более 21 тыс. пациентов. Излечиться удалось почти 115 тыс. человек. По данным университета Джона Хопкинса, больше всего погибших насчитывается в Италии, Испании, Китае, Иране и Франции.

Женева, Иван Гридин

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