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Четверг, 26 марта 2020, 11:19 мск

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Чеснок бессилен против коронавирусной инфекции

Употребление чеснока не сможет спасти от коронавируса нового типа. Однако польза этого растения для укрепления иммунитета неоспорима. Об этом заявил врач-гомеопат Михаил Лущик.

По словам медика, если человек заразился COVID-19, то помочь с лечением могут только врачи. «Чеснок от коронавируса не спасает, это очень специфическое заболевание. Но чеснок может отсечь обычные сезонные вирусы. Сейчас люди паникуют, когда заразились простым вирусом и боятся, что попадут в изолятор. В этом плане чеснок поможет», – сказал Лущик радио Sputnik.

Способы применения чеснока могут быть самыми разными, отметил гомеопат. Его можно жевать, а можно глотать дольку, так меньше запаха, который многим неприятен. «Некоторые в ноздри напихивают, но с такими людьми в общественном транспорте ехать очень тяжело», – заявил врач.

Впрочем, с применением чеснока нужно знать меру. «Дольку чеснока съели и хорош. Через несколько часов можно еще. Это острый продукт, и не все со слабым сердцем его хорошо переносят», – подчеркнул Лущик, добавив, что не нужно думать, что чеснок является панацеей от всех болезней.

Москва, Зоя Осколкова

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