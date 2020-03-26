Чеснок бессилен против коронавирусной инфекции

Употребление чеснока не сможет спасти от коронавируса нового типа. Однако польза этого растения для укрепления иммунитета неоспорима. Об этом заявил врач-гомеопат Михаил Лущик.

По словам медика, если человек заразился COVID-19, то помочь с лечением могут только врачи. «Чеснок от коронавируса не спасает, это очень специфическое заболевание. Но чеснок может отсечь обычные сезонные вирусы. Сейчас люди паникуют, когда заразились простым вирусом и боятся, что попадут в изолятор. В этом плане чеснок поможет», – сказал Лущик радио Sputnik.

Способы применения чеснока могут быть самыми разными, отметил гомеопат. Его можно жевать, а можно глотать дольку, так меньше запаха, который многим неприятен. «Некоторые в ноздри напихивают, но с такими людьми в общественном транспорте ехать очень тяжело», – заявил врач.

Впрочем, с применением чеснока нужно знать меру. «Дольку чеснока съели и хорош. Через несколько часов можно еще. Это острый продукт, и не все со слабым сердцем его хорошо переносят», – подчеркнул Лущик, добавив, что не нужно думать, что чеснок является панацеей от всех болезней.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.03.20

Свердловчане стали чаще обращаться на горячую линию психологической помощи. / Восемь стран потребовали от ООН добиться отмены санкций ради борьбы с Covid-19. / В Китае ищут «нулевого пациента»: впервые коронавирус выявили у продавщицы креветок. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»