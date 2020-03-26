Военные построят в России 16 инфекционных центров для борьбы с коронавирусом

Минобороны России в экстренном порядке возведет 16 модульных военных инфекционных центров. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе очередного заседания правительства. Он акцентировал внимание на необходимости скорейшего их возведения, чтобы военные медики могли в случае необходимости успешно противодействовать инфекции.

По словам главы кабмина, на эти цели уже выделено 8,8 млрд рублей. Выступая с докладом, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что требуемые объекты планируется возвести в два этапа и закончить работы не позднее 15 мая.

До конца апреля инфекционные восемь центров модульного типа построят в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске. Оставшиеся восемь будут готовы принять пациентов не позднее 15 мая в Ленинградской области, Смоленске, Калининграде и Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. По словам Сергея Шойгу, общая емкость центров составит 1600 койко-мест. Глава Минобороны отметил, что в возведении объектов будут задействованы 4 тыс. человек, 750 единиц техники, а работы будут идти в круглосуточном режиме.

Он также добавил, что в Вооруженных силах РФ провели более 3,2 тыс. тестов на заражение коронавирусом, все результаты были отрицательными, передает ТАСС.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.03.20

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